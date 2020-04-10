Предлагаем уникальные социальные услуги направленные на плановую транспортировку людей с двигательными нарушениями в Москве и за её пределы (например, на дачу, в больницу, а также из медучреждения домой).

Плановая транспортировка может понадобиться для прохождения обследования и амбулаторного лечения, в медучреждениях Москвы или другого города. Перевозка больного из больницы домой в санаторий или пансионат необходима для прохождения лечения, процедур и реабилитации. Большой парк специально оборудованных транспортных средств из Германии, обеспечивает оптимальные условия для посадки и размещения пассажира с ограниченными возможностями в положении лёжа или сидя. Вы можете заказать транспортировку на сайте или позвонить по телефону: 8 (495) 923-78-44 Медтакси требуется в том случае, если пациент отправляется на лечение, диагностику, операцию или собирается в гости к родственникам. Нельзя транспортировать человека с серьезными заболеваниями или парализацией на обычной машине — необходим специализированный транспорт. Также служба медтакси оказывает услуги по встрече в аэропорту и на железнодорожном вокзале, подъему человека на этаж, доставке в пансионаты, хосписы, больницы для стационарного лечения. Подробнее ↓