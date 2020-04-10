Перевозка лежачих больных в Москве и МО
Дополнительно
|Услуга
|Цена
|Дополнительное ожидание по адресу
|1000 ₽/час
| Подъем пациента по этажам при весе до 90 кг
от 90 кг
| 250 ₽/этаж
350 ₽/этаж
|При наличии лифта в доме подъем на этаж производится (строго нашими сотрудниками)
|БЕСПЛАТНО
|Если масса тела больного превышает 90 килограмм, взимается доплата
|500 ₽
|При заказе услуги в ночное время (с 22:00 до 6:00 часов утра) взимается доплата
|50%
Заказать перевозку больного
Доставка больных из больницы домой по Москве – наша работа!
Первая в Москве официальная Служба Комфорт03 работает с 2009 года и предоставляет социальную услугу — перевозка лежачих больных (квалифицированная помощь при транспортировке маломобильной части населения). Предлагаем профессиональные услуги медицинского такси для лежачих пациентов и людей с ограниченными возможностями. Европейский уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту.
СКИДКИ
Подробная информация у диспетчера:
Приём заявок: ежедневно с 08:00 до 22:00
Служба «Комфорт03» - профессиональная транспортировка
лежачих больных!
Предлагаем уникальные социальные услуги направленные на плановую транспортировку людей с двигательными нарушениями в Москве и за её пределы (например, на дачу, в больницу, а также из медучреждения домой).
Преимущества нашей компании
✜ высокий уровень сервиса;
✜ доступные цены от 2 000 руб.;
✜ оборудованный транспорт под потребности людей с ограниченными возможностями в движении;
✜ поездка из больницы — «от кровати до кровати»;
✜ специально обученный сопровождающий персонал;
✜ индивидуальный подход к каждому клиенту.
Немного о нас
Комфорт пациентов в приоритете для нас. Мы индивидуально подходим к организации перевозки инвалидов и тяжелобольных людей, стремимся, чтобы даже продолжительный переезд прошел для пассажиров безболезненно, с минимальным дискомфортом.
- Заказать машину для перевозки больного, Вы можете в любое время.
- В транспорте, помимо пациента, размещается до двух сопровождающих.
- Маршрут разрабатывается с учетом пробок.
- Осуществляем перевозку тяжелых больных по Москве (при весе более 90 кг).
В рамках оказания услуг медицинского такси используется современное оборудование: тележки-каталки, кресельные носилки, автомобильные и переносные пандусы. Закажите обратный звонок на сайте, чтобы оформить заявку на транспортировку или позвоните по телефону: 8 (495) 923-78-44
Как мы работаем?
- оснащение автомобиля (наличие аптечки для оказания первой помощи, специальных устройств и оборудования, ремней крепления, теплых пледов для согревания больного);
- опыт работы водителя и сопровождающих сотрудников;
- готовность работников в индивидуальном порядке решать возникающие проблемы;
- стоимость услуг (цена должна быть приемлемой, соответствовать объему работы).
Наши услуги
Перевозка больного на автомобиле в Москве
Все наши услуги
Что говорят о нас клиенты?
Все наши отзывы
Вопросы и ответы
Санитарная транспортировка пациента в присутствии санитаров, применяется при стабильном состоянии больного, когда не требуется в дороге сопровождение врача. Вы можете заранее проконсультироваться с лечащим врачом и узнать у него, можно ли заказать машину без присутствия доктора.
Мы предоставляем пациентам и их родственникам максимально комфортные условия медицинского такси. В автомобилях предусмотрены места для сопровождающих лиц (1-2 человека). Также можно взять с собой вещи первой необходимости, инвалидную коляску.
Услуга транспортировки больного, которую вы заказываете в нашей компании, уже включает помощь санитаров. Они переносят больного от кровати до дверей автомобиля, в том числе через лестничные проемы (больницы). При этом используется все необходимое профессиональное оборудование.
Медтакси требуется регулярно, особенно если человек частично или полностью утратил двигательную активность и не может перемещаться на такси, метро или с помощью городского транспорта. Такому больному необходим постоянный квалифицированный уход, включающий регулярные посещения профильных специалистов, проведение диагностических и лечебных процедур.
Все вопросы и ответы
Остались вопросы?
и ответим Вам совсем скоро!