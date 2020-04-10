Перевозка лежачих больных в Москве и МО

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Оказываем услуги:
Перевозка больных

Транспортировка из больницы домой

Перевозка больных

Сопровождение по медучреждениям

Перевозка больных

Спуск/подъём в жилых домах

Перевозка больных

Перевозка от кровати до кровати

Перевозка больных
Перевозка больных

ОПЫТ

СЛУЖБА КОМФОРТ03
ПОМОГАЕМ С 2009 ГОДА

Перевозка больных

ТРАНСПОРТ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ САНИТАРНЫЙ ТРАНСПОРТ

Перевозка больных

ЦЕНА

ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА, БЕЗ СКРЫТЫХ ДОПЛАТ

Перевозка больных

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ОТВЕЗТИ В БОЛЬНИЦУ «ОТ КРОВАТИ ДО КРОВАТИ»

Стоимость услуг

МОСКВА (ДО МКАД)

Перевозка больных
Санитарная
перевозка лежачих
больных

3 000 руб.

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Перевозка больных
Перевозка по территории медучреждения

2 000 руб.

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Перевозка больных
Транспортировка
в медцентр
и обратно

6 000 руб.

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Перевозка больных
Перевозка больного в ортопедическом кресле Clubman

3 000 руб.

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ЗА МКАД

Перевозка больных
Услуги медтакси
за МКАД

от 3 500 руб.

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Перевозка больных
Транспортировка пациентов по Московской области

70 руб. / км

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Перевозка больных
Поездка в Подмосковье из Москвы

от 3 500 руб.

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Перевозка больных
Спецтранспорт из МО в больницы Москвы

от 3 700 руб.

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АЭРОПОРТ/ВОКЗАЛ

Перевозка больных
Перевозка больных на ЖД вокзалы

3 000 руб.

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Перевозка больных
Перевозка лежачего больного в Аэропорт

5 000 руб.

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Перевозка больных
Встреча лежачих пациентов в Аэропорту

5 000 руб.

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Перевозка больных
Встреча пациентов с ЖД вокзалов

от 3 500 руб.

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Дополнительно

Услуга Цена
Дополнительное ожидание по адресу 1000 ₽/час
Подъем пациента по этажам при весе до 90 кг

от 90 кг

 250 ₽/этаж

350 ₽/этаж

При наличии лифта в доме подъем на этаж производится (строго нашими сотрудниками) БЕСПЛАТНО
Если масса тела больного превышает 90 килограмм, взимается доплата 500 ₽
При заказе услуги в ночное время (с 22:00 до 6:00 часов утра) взимается доплата50%

Заказать перевозку больного







    Доставка больных из больницы домой по Москве – наша работа!

    Первая в Москве официальная Служба Комфорт03 работает с 2009 года и предоставляет социальную услугу — перевозка лежачих больных (квалифицированная помощь при транспортировке маломобильной части населения). Предлагаем профессиональные услуги медицинского такси для лежачих пациентов и людей с ограниченными возможностями. Европейский уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту.

    СКИДКИ

    • ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
    • ИНВАЛИДАМ
    • ПЕНСИОНЕРАМ

    Подробная информация у диспетчера:

    +7 (495) 923-78-44

    +7 (965) 407-10-66

    Приём заявок: ежедневно с 08:00 до 22:00

    Служба «Комфорт03» - профессиональная транспортировка
    лежачих больных!

    Предлагаем уникальные социальные услуги направленные на плановую транспортировку людей с двигательными нарушениями в Москве и за её пределы (например, на дачу, в больницу, а также из медучреждения домой).

    Подробнее ↓

     

    Санитарный микроавтобус Mercedes-Benz
    Автомобиль Службы Комфорт03

    Преимущества нашей компании

    ✜ круглосуточная служба для малоподвижных людей;

    ✜ высокий уровень сервиса;

    ✜ доступные цены от 2 000 руб.;

    ✜ оборудованный транспорт под потребности людей с ограниченными возможностями в движении;

    ✜ поездка из больницы — «от кровати до кровати»;

    ✜ специально обученный сопровождающий персонал;

    ✜ индивидуальный подход к каждому клиенту.

    Немного о нас

    Комфорт пациентов в приоритете для нас. Мы индивидуально подходим к организации перевозки инвалидов и тяжелобольных людей, стремимся, чтобы даже продолжительный переезд прошел для пассажиров безболезненно, с минимальным дискомфортом.

    • Заказать машину для перевозки больного, Вы можете в любое время.
    • В транспорте, помимо пациента, размещается до двух сопровождающих.
    • Маршрут разрабатывается с учетом пробок.
    • Осуществляем перевозку тяжелых больных по Москве (при весе более 90 кг).

    В рамках оказания услуг медицинского такси используется современное оборудование: тележки-каталки, кресельные носилки, автомобильные и переносные пандусы. Закажите обратный звонок на сайте, чтобы оформить заявку на транспортировку или позвоните по телефону: 8 (495) 923-78-44

     

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    Автомобиль и Транспортировочное кресло

    Наши документы

    Как мы работаем?

    Перевозка больных

    Заявка на сайте
    или звонок по телефону

    Перевозка больных

    Выбор удобного
    для Вас времени

    Перевозка больных

    В назначенное Вами
    время приезжает экипаж

    Перевозка больных

    Бережная поездка
    от кровати до кровати

    Услуга профессиональной перевозки неходячих больных по Москве востребована и популярна. Выбирая компанию, которая предлагает транспортировку пациентов, стоит обращать внимание на следующие факторы:

    • оснащение автомобиля (наличие аптечки для оказания первой помощи, специальных устройств и оборудования, ремней крепления, теплых пледов для согревания больного);
    • опыт работы водителя и сопровождающих сотрудников;
    • готовность работников в индивидуальном порядке решать возникающие проблемы;
    • стоимость услуг (цена должна быть приемлемой, соответствовать объему работы).

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    Наши услуги

    Перевозка больных

    Поездка в пределах МКАД

    3 000 ₽

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    Перевозка больных

    Скорая помощь медтакси по области

    От 3 500 ₽

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    Перевозка больных

    Безопасная поездка
    из больницы домой

    3 000 ₽

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    Перевозка больных

    Доставка лежачих инвалидов до вокзала/аэропорта

    От 3 500 ₽

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    Перевозка больного на автомобиле в Москве

    Просторный салон автомобиля позволяет с комфортом разместиться человеку с ограниченными возможностями и сопровождающим его близким и родственникам.
    Машины укомплектованы носилками, каталкой, необходимыми креплениями для фиксации инвалидной коляски и другими приспособлениями.

    Все наши услуги

    Перевозка больных
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    Санитарное медтакси

    обязательно включают в себя услуги двух или трёх квалифицированных санитаров, которые помогут переместиться пассажиру «от кровати до кровати».

    Что говорят о нас клиенты?

    отзывы

    Татьяна

    Большое спасибо команде Комфорт03! Воспользовались один раз по срочному случаю, а остались с вами надолго. Очень отзывчивый и внимательный персонал. Будем вас рекомендовать друзьям и будем пользоваться вашими услугами сами, пока нам это будет необходимо. Еще раз спасибо!

    отзывы

    Инга

    Добрый день! Я обращалась в фирму Комфорт 03 четыре раза, перевозка лежачих больных на высшем уровне, цены приемлимые, у нас в доме только маленький лифт, но есть специальные кресла, которые из лежачего положения складываются в сидячие, пациента фиксируют ремнями и беспрепятственно помещаются в лифт. Хочу выразить огромную благодарность за чуткость и внимательность Афанасьеву Матвею, так как он приезжал к нам 3 раза. Все очень профессионально! Спасибо, что у вас работают такие заботливые люди!

    отзывы

    Светлана

    Заказывала перевозку из больницы до дома, с подъемом, для бабушки (перелом шейки бедра). С комфортом доставили бабушку до дома, подняли по лестнице до кровати, помогли перенести вещи . Матвей и напарник очень вежливые , пунктуальные и аккуратные , врачи. Бабушке 89 лет и она очень переживала, но Матвей сразу поддержал разговором и расположил доверительное отношение, что очень важно. Дополнительно дали рекомендации по упражнениям и обустройству комнаты. За что отдельное огромное спасибо! Если ещё понадобится перевозка обязательно обращусь к ним и всем советую. Благодарим за Ваш профессионализм!

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    F.A.Q

    Вопросы и ответы

    Что такое санитарная перевозка и когда она применяется?

    Санитарная транспортировка пациента в присутствии санитаров, применяется при стабильном состоянии больного, когда не требуется в дороге сопровождение врача. Вы можете заранее проконсультироваться с лечащим врачом и узнать у него, можно ли заказать машину без присутствия доктора.

    Можно ли сопровождать пациента его родственникам или сиделке?

    Мы предоставляем пациентам и их родственникам максимально комфортные условия медицинского такси. В автомобилях предусмотрены места для сопровождающих лиц (1-2 человека). Также можно взять с собой вещи первой необходимости, инвалидную коляску.

    Нужно ли дополнительно оплачивать подъем перевозимого пациента по лестнице?

    Услуга транспортировки больного, которую вы заказываете в нашей компании, уже включает помощь санитаров. Они переносят больного от кровати до дверей автомобиля, в том числе через лестничные проемы (больницы). При этом используется все необходимое профессиональное оборудование.

    Когда необходимы услуги медицинского такси?

    Медтакси требуется регулярно, особенно если человек частично или полностью утратил двигательную активность и не может перемещаться на такси, метро или с помощью городского транспорта. Такому больному необходим постоянный квалифицированный уход, включающий регулярные посещения профильных специалистов, проведение диагностических и лечебных процедур.

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      Если Вам или Вашим близким потребовалась помощь в перевозке больного, в
      санаторий, на дачу и т.д., мы готовы Вам помочь!
      Обсудить условия предстоящей поездки можно по телефону: +7 (495) 923-78-44

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